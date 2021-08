Di Prisco è il primo acquisto del nuovo Bisceglie calcio

Si chiama Michele Di Prisco il primo acquisto del nuovo Bisceglie versione 2021/22. Il club ha ufficializzato l’arrivo della mezzala classe ’95 proveniente dalla Vastese (Serie D).

Originario di Pompei, Di Prisco è cresciuto nelle giovanili della Nocerina, con cui ha esordito in C1 nel 2013/14. Il neo acquisto del Bisceglie è stato in piazze importanti come quelle di Brescia, Torino e Lanciano (all’epoca in serie B) dando manforte alle rispettive compagini Under 19. Il salto in prima squadra lo vede protagonista tre anni ad Aversa dal 2015 al 2018 (67 presenze ed 1 gol) poi sono seguite le esperienze di Sorrento e Portici, dove nell’annata 2018/19 Di Prisco ha messo a segno 10 gol in 18 gare disputate che gli è valso il riconoscimento di “miglior centrocampista” della serie D. La parentesi con la Caronnese ha preceduto il suo arrivo alla Vastese, dove ha contribuito al raggiungimento del sesto posto finale degli abruzzesi nel girone F di serie D, ad un passo dai playoff.

“Sono orgoglioso e felice del mio approdo in una piazza così prestigiosa come Bisceglie – esordisce Di Prisco -. Ringrazio il presidente Racanati ed il direttore sportivo Scuotto per l’interesse e la stima mostrata nei miei riguardi, cercherò di ripagare loro e l’intera piazza col massimo impegno. E’ la mia prima esperienza in Puglia e sono pronto a viverla con grande entusiasmo, consapevole di poter rappresentare una pedina importante per il raggiungimento degli obiettivi stagionali. Questa regione mi ha portato bene in passato (diversi appassionati ricorderanno il micidiale mancino vincente sotto l’incrocio rifilato tre anni fa al Bari sul prato del “San Nicola”, nda), non vedo l’ora di cominciare”.