Di Pilato e Ricchiuti, due giovani talenti a disposizione del Bisceglie Calcio

Il Bisceglie Calcio ufficializza altri giovani talenti che fanno il grande salto in prima squadra in vista della prossima stagione.

Luigi Di Pilato, difensore classe 2007, è infatti un prodotto del vivaio del Bisceglie Calcio, squadra della sua città: nel recente passato è stato il capitano dell’Under 17 e della Juniores, con cui ha vinto i rispettivi campionati. Dotato di un carisma da leader, oltre ad essersi messo in luce per le sue abilità da difensore, Luigi ha anche un buon feeling con il gol: complessivamente ha realizzato 16 reti con le squadre giovanili, di cui 3 con la Juniores nella passata stagione.

Una piacevole certezza in mezzo al campo è invece Michele Ricchiuti. Il promettente centrocampista classe 2008, biscegliese doc, è un giocatore duttile con una buona visione di gioco, capace di giocare sia come in mediana sia in posizione più avanzata. Ricchiuti è resciuto calcisticamente nel settore giovanile del Bisceglie, una realtà con cui è in contatto da sempre fino ai successi con Under 17 e Juniores, senza dimenticare anche un paio di esperienze fuori dall’ambiente stellato, al Bari e alla Fidelis Andria. Nella scorsa stagione il giovane calciatore ha esordito in prima squadra il 3 novembre nella partita contro il Brilla Campi (2-1 per i nerazzurri), collezionando tre presenze complessive e continuando a dividersi fra Juniores e squadra senior fino al termine del campionato.