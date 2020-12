Di Liddo d’argento nei 100 farfalla gli Invernali di nuoto

L’avventura di Elena Di Liddo ai campionati invernali di nuoto di Riccione, si conclude con una medaglia d’argento nei 100m farfalla. L’esperienza della biscegliese alla rassegna nazionale è stata anche segnata dal bronzo nei 50m farfalla (leggi qui).

Gara a senso unico quella sulla doppia distanza, che ha visto la favorita Ilaria Bianchi primeggiare già dalle prime bracciate, lasciando pochi margini di recupero alle altre contendenti. La Di Liddo è rimasta dietro alla connazionale rimanendo in “scia” per non perdere la seconda piazza (ottenuta con il crono di 58”60, non abbastanza per la qualificazione alla competizione dei cinque cerchi). Vittoria tutt’altro che scontata quella di Ilaria Bianchi (che conclude con il tempo di 58.26), visto che ultimamente in altre occasioni, è rimasta dietro il talento biscegliese. Chiude il podio la nuotatrice in forza all’Esercito Claudia Tarzia (59.16).

Rimandato quindi l’appuntamento al minimo olimpico per Elena Di Liddo, che avrà davanti il tempo per prendersi la rivincita agli assoluti di marzo.