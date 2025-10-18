Derby pugliese per la Star Volley Bisceglie: sfida a Castellana sul campo di Giovinazzo

Secondo appuntamento stagionale per la Star Volley Bisceglie, attesa dal confronto tutto pugliese contro il Grotte Volley Castellana, valido per la seconda giornata d’andata del girone D di Serie B1 femminile. La gara si disputerà al PalaPalmiotto di Giovinazzo, nuova “casa” provvisoria della formazione biscegliese, in attesa che si concludano i lunghi lavori al PalaDolmen. Il fischio d’inizio è fissato per le ore 19.

L’esordio vincente in trasferta ha dato ulteriore slancio e fiducia alla squadra di coach Ciliberti, che nel corso della settimana ha proseguito gli allenamenti con intensità, nonostante qualche piccolo problema fisico.

«Siamo ancora alla ricerca della nostra identità, come tutte le squadre in questa fase iniziale – ha spiegato coach Ciliberti –. La vittoria di Arzano ci ha dato fiducia, ma dobbiamo restare concentrati e puntare al miglior risultato possibile in ogni partita. Il gruppo è giovane e sta crescendo, ma sono convinto che il supporto del pubblico biscegliese sarà fondamentale».

Il roster della Star Volley, ambizioso e competitivo, può contare su elementi di esperienza e talento come la palleggiatrice Francesca Saveriano, l’opposto Federica Stroppa, la schiacciatrice Alessia Corradetti e la centrale Asya Zingoni, colonne portanti del progetto tecnico.

Il Grotte Volley Castellana, dal canto suo, si presenterà all’appuntamento con il morale alto dopo il successo casalingo per 3-1 su Pomezia nel debutto stagionale.