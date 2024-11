Derby pugliese per la Diaz, Cinco nella tana della capolista, gara di Coppa per il Nettuno

Tre gare tutte da vivere per le portacolori biscegliesi di futsal che scenderanno in campo sabato 16 novembre alle ore 16.00.

La Diaz mette nel mirino il quinto successo stagionale, il secondo consecutivo nel match interno contro il Real Five Carovigno valevole per il sesto incontro del campionato cadetto girone G. Una gara che, classifica alla mano,vede i biscegliesi favoriti considerando il divario tra le due contendenti. I biscegliesi infatti, comandano la graduatoria con 13 punti frutto di quattro vittorie ed un pareggio. Il Carovigno invece, ha conquistato il primo successo in campionato nell’ultima apparizione prima del turno di riposo (8-6 contro il Ferrandina) e vuole proseguire quanto di buono fatto sinora. Non si escludono reti visto che si affrontano il quarto e quinto miglior attacco del girone. La partita in programma al “Pala Colombo” di Ruvo sarà diretta da Adriano Baldassarre di Vasto coadiuvato da Matteo Speziale di Cosenza. Crono: Carlo Alberto Tomasi di Taranto.

Match dall’alto coefficiente di difficoltà per il Futbol Cinco di scena a Mola per affrontare la capolista Just nel turno numero 10 del massimo torneo regionale. Una gara aperta ad ogni risultato considerando la voglia di entrambe le squadre di fare punti. Il Mola per mantenere la vetta della classifica ed il distacco sulle dirette inseguitrici, il Cinco per risalire posizioni in graduatoria. Uno squalificato per parte. Non faranno parte dell’incontro Sinigaglia per i nerazzurri e Caropi per il Mola appiedati per un turno dal Giudice Sportivo. Dirigerà la gara del “Pala Pinto” Gabriele Talucci di Taranto affiancato da Attilio Fabio Ventola di Brindisi e Antonio Serravalle sempre di Brindisi.

Chiude il programma il Nettuno che al “Centro Sportivo Aurora” ospiterà le Aquile Molfetta nella gara di ritorno del primo turno della Coppa Puglia. Si partirà dall’8-1 a favore dei molfettesi.

Foto: Ufficio stampa Futbol Cinco