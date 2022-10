Derby pugliese per la Diaz in B, Futbol Cinco e Nettuno in trasferta

Continuare la striscia positiva di risultati, invertire la rotta dopo i due ko consecutivi e iniziare la stagione nei migliori dei modi. Sono questi gli obiettivi di Diaz, Futbol Cinco e Nettuno che scenderanno in campo sabato 15 ottobre tutte alle ore 16.00.

I biancorossi di Capurso mettono nel mirino il terzo successo consecutivo (sul campo) nel match casalingo contro il New Taranto valevole per la terza giornata del campionato cadetto girone G. Non sarà una gara semplice in quanto la squadra ospite è reduce dalla vittoria interna contro il Senise e dal pareggio sul difficile campo del Monopoli. La Diaz invece, dall’affermazione interna contro il Bitonto Futsal Club (anche se l’esito è sub judice) e dal blitz ai danni del Bernalda. Biscegliesi e tarantini hanno segnato sinora 9 reti ma mentre la Diaz ha subito 3 gol (considerando il match contro la squadra neroverde), il New Taranto 6. La gara sarà diretta da Simone Petracca di Lecce che sarà coadiuvato da Antonio Schirone di Barletta. Crono: Francesco Paolo Scolamacchia di Barletta.

Trasferta a Monte Sant’Angelo per il Futbol Cinco che affronterà, la squadra locale nel quarto turno del massimo torneo regionale. I nerazzurri di Tritto puntano al riscatto dopo le due sconfitte consecutive rimediate con Football Latiano e Futsal Barletta. Analizzando le statistiche, i biscegliesi sono da considerarsi favoriti considerando che, i padroni di casa, non hanno realizzato punti sinora avendo perso con Alta Futsal, Aradeo e Futsal Terlizzi. I bianconeri garganici detengono la peggior difesa con 21 gol al passivo. Nell’ultimo precedente nella regular season, il Monte Sant’Angelo si impose per 10-8. Dirigerà l’incontro Saverio Bottalico di Bari affiancato da Stefano Polito di Molfetta.

Chiude il programma il Nettuno di scena a Poggiorsini per affrontare la squadra barese nella prima giornata del campionato serie C2 girone A. I biancazzurri vogliono iniziare la stagione agonistica nei migliori dei modi per dimenticare il penultimo posto rimediato nell’annata precedente. Arbitro dell’incontro Claudio Pacucci di Bari.

Foto: Ufficio stampa Futbol Cinco