Derby con il Bitonto per la Diaz, Futbol Cinco a Conversano, Nettuno ospita la capolista

Voltare pagina alle sconfitte maturate nell’ultimo turno. E’ questo lo scopo delle tre squadre biscegliesi, Diaz, Nettuno e Futbol Cinco che scenderanno in campo sabato 13 novembre con fischio d’inizio alle ore 16.00.

I biancorossi di Danisi, reduci dal ko contro l’Itria, vogliono tornare a far punti nel derby pugliese contro il Futsal Bitonto che si disputerà al “Paladolmen” e valevole per la sesta giornata del campionato cadetto. I biscegliesi puntano a proseguire l’imbattibilità interna visto che, i punti sinora ottenuti, sono arrivati dinanzi al pubblico amico ed una vittoria permetterebbe loro di avvicinarsi alle zone alte della graduatoria. Di fronte un Bitonto reduce dall’affermazione per 3-2 sul Senise che ha prolungato la striscia positiva di risultati iniziata con l’1-1 in casa del Dream Team Palo del Colle. Le due contendenti hanno 4 punti in classifica sebbene, i ragazzi di Chiereghin, abbiamo riposato alla terza giornata. Si affrontano due squadre che hanno segnato poco sinora. La Diaz è andata a segno 9 volte mentre il Bitonto 5. Al contempo però, i neroverdi detengono la terza miglior difesa con 8 gol subiti. La gara, che inizierà alle 16.00, sarà diretta da Giglio Pietro Granata di Sala Consilina coadiuvato da Domenico Califano di Nocera Inferiore e Giuseppe Squicciarini di Bari.

Al “Pala Pineta” di Conversano scenderà in campo il Futbol Cinco ospite degli Azzurri Conversano nel nono incontro del massimo torneo regionale di futsal. I nerazzurri vogliono voltare pagina dopo il ko contro l’Alta Futsal nel turno infrasettimanale affrontando la quinta forza del girone. Il Conversano invece, è reduce da due pareggi consecutivi per 3-3 e mette nel mirino l’intera posta in palio per rosicchiare punti alle compagini che la precedono. Saverio Bottalico di Bari ed Antonio Vania di Barletta saranno i direttori di gara designati per il match.

Chiude il programma il Nettuno che, al “Centro Sportivo Aurora” ospiterà la prima della classe Cus Bari nella sesta giornata del campionato serie C2 girone A. I biancazzurri sono reduci da due ko di fila nel giro di tre giorni e vogliono concludere nel migliore dei modi la settimana provando a fermare la capolista. La compagine barese ha sinora conquistato 15 punti su 15 con un vantaggio di due lunghezze sul Futsal Terlizzi. I ragazzi di mister Catinella detengono il secondo miglior attacco con 28 reti all’attivo e la miglior difesa avendo subito 7 reti. Dirige l’incontro

Edoardo Di Gregorio di Taranto.