Derby in trasferta per la Star Volley sul campo del Cerignola

Tempo di derby per la Star Volley Bisceglie che, oggi pomeriggio alle ore 18, affronta al Palabasket “Di Leo” di Cerignola le padrone di casa della Pallavolo Cerignola nel match valevole per la quinta giornata del girone D di Serie B1 con l’obiettivo di dare continuità ad un ottimo avvio di campionato.

Un confronto sempre molto sentito quello contro le ofantine, che attendono le nerofucsia per dare vita ad una partita che si prospetta combattuta ed equilibrata. Entrambe le squadre arrivano al derby con il morale alto scaturito dai successi ottenuti nell’ultimo turno rispettivamente contro Pomezia, sconfitta per 3-0 da Star Volley, e Teramo, con Cerignola che ha espugnato il domicilio delle abruzzesi al tiebreak. Entrambe le squadre, inoltre, hanno fin qui perso una sola volta anche se la classifica sorride alle biscegliesi issatesi a quota 9 punti contro i 7 conquistati dalle foggiane, vittoriose in due casi al quinto set. Coach Guadalupi, sempre alle prese con l’assenza di Bausero, ha preparato, come di consueto, la gara al meglio mantenendo alta la concentrazione della squadra reduce dall’ottima prova offerta settimana scorsa contro Pomezia. Proprio le laziali sono state l’unica formazione a sconfiggere Cerignola in questo avvio di campionato, un risultato che fa ben sperare le biscegliesi che hanno dimostrato ampiamente le proprie qualità contro le romane conquistando una vittoria rotonda. Ogni partita, però, ha storia a sé e dunque occorrerà il massimo dell’attenzione per fare bottino pieno e non perdere terreno dalle battistrada del campionato. Sul fronte opposto Cerignola, pur essendo una neopromossa, ha mostrato di avere tutte le carte in regola per competere nella categoria come confermano i risultati sin qui ottenuti e, soprattutto, la qualità del roster a disposizione che può annoverare l’esperta laterale Serena Moneta, la schiacciatrice finlandese Hujanen e la palleggiatrice Courroux oltre all’ex di turno Viola Torre. La coppia arbitrale che dirigerà il derby tra Cerignola e Bisceglie è composta da Marco Zunico e Claudio Pardo. (FOTO: CRISTINA PELLEGRINI)