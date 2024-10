Derby importante per i Lions Bisceglie sul campo di Monopoli

Terza sfida in appena otto giorni per i Lions Bisceglie che, oggi pomeriggio alle ore 18, affrontano l’Action Now Monopoli in un derby dall’altissimo coefficiente di difficoltà, valevole per la quarta giornata del girone G di Serie B2.

I biscegliesi comandano il raggruppamento grazie all’ottima partenza della stagione coincisa con le tre vittorie contro Taranto, Termoli e Benevento. La sfida ai baresi, però, rappresenta un vero e proprio banco di prova per i ragazzi di coach Saputo che affrontano una formazione decisa a lottare fino alla fine per la promozione come conferma la profondità del roster a disposizione del tecnico Paternoster. Monopoli, infatti, può contare sull’ex Bisceglie Donato Vitale in cabina di regia e, soprattutto, sulle gradi doti realizzative di Laquintana, capace fin qui di siglare una media di 25,7 punti a partita nelle primissime uscite stagionali.

Sul fronte opposto, i nerazzurri arrivano al match con il morale altissimo ed in ottima forma, consapevoli delle difficoltà del match e dei grandi margini di miglioramento a propria disposizione. Un dettaglio sicuramente da limare rispetto all’ottima vittoria su Benevento riguarda la freddezza dalla lunetta che potrebbe risultare decisiva in una partita che si preannuncia tirata e molto combattuta. L’obbligo per i biscegliesi è quello di mostrare un maggior feeling ai tiri liberi rispetto al 26% raccolto mercoledì sera nell’incontro in terra campana.

L’attesissimo derby tra Monopoli e Bisceglie sarà diretto dalla coppia arbitrale composta da Luca Mogavero di Bellizzi e Mauro Sacco di Salerno. (FOTO: CRISTINA PELLEGRINI)