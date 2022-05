Derby fondamentale oggi a Fasano per il Bisceglie Calcio

Vincere un derby sentitissimo dai tifosi per continuare ad alimentare le speranze salvezza. Non ci sono alternative ai tre punti per il Bisceglie Calcio alla vigilia della trasferta con il Fasano, in programma questa sera alle ore 20 allo stadio “Curlo”.

Il campionato è ormai giunto alla trentacinquesima giornata e, a quattro gare dal termine del torneo, l’unica possibilità per i nerazzurri per conservare la permanenza in Serie D potrebbe, verosimilmente, passare dai playout. Appare infatti incolmabile il divario di sette lunghezze dal quattordicesimo posto, occupato dalla Mariglianese, che garantirebbe la salvezza senza passare dagli spareggi. Inoltre, il Bisceglie per garantirsi un posto nella griglia playout ha la necessità di agganciare e superare in classifica il San Giorgio, attualmente in vantaggio di tre lunghezze sugli uomini di mister Tisci dopo il pareggio a reti bianche nello scontro diretto di appena settantadue ore fa. Uno 0-0 che ha lasciato tanto amaro in bocca in casa nerazzurra soprattutto alla luce delle occasioni create nella prima parte di gara. Non c’è tempo, però, per le recriminazioni in quanto il calendario pone Coletti e compagni dinanzi ad un impegno davvero difficile contro un avversario lanciatissimo in zona playoff e al quarto posto in graduatoria con 56 punti. Una formazione davvero ostica e con grandissime capacità offensive come testimoniano i cinquantotto gol messi a segno finora (secondo miglior attacco del torneo alle spalle della capolista Cerignola), quattro dei quali siglati nel pirotecnico 3-4 che permise ai brindisini di espugnare il “Ventura” nel match d’andata grazie al sigillo di Sosa in pieno recupero. L’attacco del Fasano vede Corvino come autentico finalizzatore della manovra con dodici centri in campionato supportato da un altro elemento verso il quale la retroguardia stellata è chiamata a prendere le giuste contromisure, il centrocampista argentino Capomaggio arrivato a quota otto nel corso del torneo. Bisceglie che si presenta quasi al completo a questo derby, ma costretto a far fronte alla pesante assenza di Facundo Coria, certamente uno dei calciatori più in forma in questo momento. In compenso mister Tisci recupera Bottari e Liso, i quali risultano regolarmente nella lista dei convocati mentre tra i padroni di casa è certo il forfait dell’esperto Del Col.

L’arbitro designato per l’incontro è Domenico Castellone di Napoli coadiuvato dagli assistenti Antonio Aletta di Avellino ed Ernesto Dell’Isola di Sapri. (FOTO: UFFICIO STAMPA A.S. BISCEGLIE)