Derby della BAT per l’Unione Calcio, Don Uva e Virtus Bisceglie in casa

Sarà una domenica all’insegna di tre partite molto importanti per Unione Calcio, Don Uva e Virtus Bisceglie che scenderanno in campo il 20 marzo.

Riscattare il ko contro la capolista Barletta e consolidare la quinta posizione in classifica. Sono questi gli obiettivi dell’Unione Calcio che, alle ore 15.00, sarà di scena al “San Pio” di Bari- Enziteto per affrontare il fanalino di coda Vigor Trani nel ventitreesimo turno del campionato di Eccellenza Pugliese girone A. Gli azzurri hanno tutti i favori del pronostico in quanto se la vedranno con una compagine che ha ottenuto 6 punti in 22 incontri frutto di 1 vittoria (contro Team Orta Nova), 3 pareggi e 18 sconfitte ed è ad un passo dalla retrocessione nel campionato di Promozione. I biscegliesi hanno siglato 41 reti che ne fanno il quarto miglior attacco mentre, i padroni di casa sono andati a segno in 20 occasioni e detengono la peggior difesa con 62 gol al passivo. Dirigerà l’incontro Giulia Montrone di Bari coadiuvato da Davide Bono sempre di Bari e Francesco Dimonte di Barletta.

Alla stessa ora, ma al “Di Liddo” toccherà al Don Uva che vuole tornare a far punti dopo il ko contro Atletico Acquaviva. Avversaria di turno sarà la Virtus San Ferdinando nella ventitreesima giornata del torneo di Promozione Pugliese. I biancogialli puntano a proseguire la striscia positiva di risultati, vendicare la sconfitta patita nel match d’andata (4-1 per la Virtus) e aumentare il distacco dalla zona calda della graduatoria. La squadra ospite invece, vuole dare continuità alla grande vittoria ottenuta contro il Bitritto Norba. Si prospetta quindi una partita molto equilibrata. Il match sarà diretto da Marcello Daluisa di Barletta affiancata da Giuseppe Francesco Magnifico di Bari e Pierpaolo Calabrese di Bari.

Chiude il programma la Virtus Bisceglie che ospita, sempre sul sintetico cittadino, lo Stornarella nel ventunesimo incontro del campionato di Prima Categoria girone A. I biancazzurri biscegliesi vogliono dimenticare il ko esterno maturato contro il Città di Trani. Non sarà semplice in quanto affronteranno una compagine che punta alle zone alte della graduatoria ed è reduce da tre vittorie di fila. Partita affidata a Marco De Santis di Bari.

Foto: Marcello Papagni