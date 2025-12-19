Derby della BAT per la Diaz, impegno di Coppa per il Nettuno

Chiudere il 2025 con un sorriso. Questo è l’obiettivo di Diaz e Nettuno che scenderanno in campo sabato 20 Dicembre nei rispettivi impegni di campionato e Coppa Puglia.

I biancorossi di Di Chiano ospiteranno al “Pala Cosmai” il Grimal Futsal Barletta nel match valevole per l’undicesima giornata d’andata del torneo cadetto girone G. Un derby tutto da vivere ed aperto ad ogni risultato. La Diaz infatti, mette nel mirino il decimo successo in campionato mentre, la squadra barlettana punta a dare continuità al pareggio interno con il Pisticci. Di fronte il secondo miglior attacco ed il secondo peggior reparto offensivo. La Diaz è andata a segno in 51 occasioni contro i 29 della Grimal (di cui 5 portano la firma dell’ex De Vincenzo). Non sarà dell’incontro capitan Pedone appiedato per un turno dal Giudice Sportivo. Il match, che inizierà alle ore 15.00, sarà diretta da Leonardo Labruna di Pontedera affiancato da Andrea Carnovale di Moliterno. Crono: Edoardo Di Gregorio di Taranto.

Turno di Coppa Puglia per il Nettuno di scena al “Pala Colombo” di Ruvo per affrontare il Byre Ruvo nel quarta giornata della competizione regionale. Entrambe le squadre arrivano all’appuntamento con il morale alto dopo aver vinto l’ultima gara di campionato. Si prospetta una gara da tripla con i biancazzurri che puntano a mantenere la seconda posizione in classifica mentre i ruvesi per scavalcarli in graduatoria avendo due lunghezze in meno. Ben quattro i biscegliesi tra le fila del Byre. Si tratta dei laterali Sasso e Acquaviva e dei centrali Tortora e Ferrucci. La partita inizierà alle ore 16.00 e sarà arbitrata da Gioacchino Defazio di Barletta.

Foto: Rino Romanelli