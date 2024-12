Derby della BAT per il Nettuno, Cinco saluta la Coppa

Nuovo appuntamento di campionato per il Nettuno che scenderà in campo sabato 14 Dicembre alle ore 15.30 per affrontare l’Eraclio calcio a 5 nel match valevole per il nono incontro del torneo serie C2 girone A.

Una gara che, classifica alla mano, vede gli ospiti favoriti in quanto hanno un vantaggio di 5 lunghezze rispetto ai biscegliesi (13 per l’Eraclio contro gli 8 del Nettuno). Al contempo però, i biancazzurri vogliono far valere il fattore campo e mettere nel mirino il terzo risultato utile consecutivo.

Dirigerà l’incontro Giovanni Papapicco di Molfetta.

Termina al primo turno l’avventura del Futbol Cinco nella Coppa Puglia. I nerazzurri sono stati sconfitti con un sonoro 10-0 dal Grimal Barletta. Le reti portano la firma di Doronzo (tripletta), Rui Frade e Divincenzo (doppietta), Da Silva, Achille e Francesco Filannino.

Riposa invece la Diaz che tornerà in campo sabato 21 Dicembre.

Foto: Ufficio stampa Futbol Cinco