Derby della Bat per il Futbol Cinco, Nettuno di scena ad Altamura

Un derby della sesta provincia ed un match in trasferta. Si apre così l’ultimo mese dell’anno solare per le biscegliesi Cinco e Nettuno che scenderanno in campo nel pomeriggio di sabato 4 Dicembre. Riposo invece per la Diaz.

Dopo la grande vittoria nella tana del Futsal Brindisi, i nerazzurri di mister Tritto mettono nel mirino la sesta affermazione in campionato nel match contro l’Eraclio valevole per il dodicesimo turno del massimo torneo regionale di calcio a 5 in programma al “Pala Dolmen” con fischio d’inizio ore 15.30. Nerazzurri che partono con i favori del pronostico considerando la posizione in classifica ed il buon momento di forma. Infatti, il Futbol Cinco occupa la quinta posizione in graduatoria con 16 punti, sette in più rispetto ai barlettani che militano in penultima posizione con 9 lunghezze così come il Barletta calcio a 5 ed è reduce da sei ko di fila. Di fronte due squadre tra le più perforate del torneo. I nerazzurri infatti, hanno subito 51 gol mentre, l’Eraclio 50. La gara sarà diretta da Davide Pellegrino di Lecce il quale sarà coadiuvato da Andrea Avezzano di Foggia.

Mezz’ora dopo al “Campo Privato” Cus di Altamura, scenderà in campo il Nettuno ospite della Pellegrino Sport nel nono turno del campionato serie C2 girone A. Un partita da tripla considerando la voglia delle due squadre di conquistare il bottino pieno. Le due contendenti sono staccate di un punto (4 quelli della Pellegrino contro 3 del Nettuno). Si affrontano il peggior attacco e la seconda difesa piu’ perforata. Gli altamurani hanno siglato sinora 12 gol mentre, i biancazzurri hanno subito 47 reti. Dirigerà l’incontro Giacomo Dicataldo di Barletta.

Turno di riposo invece per la Diaz. I ragazzi di Danisi torneranno in campo sabato 11 dicembre per affrontare in trasferta il Mirto.

Foto: Ufficio stampa Futbol Cinco