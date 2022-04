Derby della Bat per il Futbol Cinco, Nettuno contro Pellegrino Sport Altamura

Nuovamente tempo di campionato per le rappresentanti biscegliesi Futbol Cinco e Nettuno che scenderanno in campo sabato 9 aprile.

I nerazzurri di Tritto saranno di scena al “Tensostatico Piazzolla” di Margherita di Savoia per affrontare l’Eraclio nella venticinquesima giornata nonchè penultimo turno del torneo di calcio a 5 serie C1. I biscegliesi hanno i favori del pronostico in quanto se la vedranno con l’ultima forza del girone ed hanno necessità di conquistare l’intera posta in palio per chiudere definitivamente i giochi salvezza. Le due squadre hanno 8 punti di distacco (19 per Eraclio contro i 27 del Futbol Cinco). I nerazzurri sono andati a segno in 98 occasioni con i 75 gol dell’Eraclio mentre, per quanto concerne i gol subiti, si trovano di fronte la seconda e terza peggior difesa del girone avendo subito rispettivamente 121 e 122 reti nelle 24 giornate sin qui disputate. La gara sarà diretta da Saverio Bottalico di Bari affiancato da Andrea Avezzano di Foggia. Fischio d’inizio alle ore 16.00.

Alla stessa ora, al “Centro Sportivo Aurora”, scenderà in campo il Nettuno che ospiterà il Pellegrino Sport Altamura nel ventiduesimo incontro del campionato serie C2 girone A. Biancazzurri che vengono invertire il trend negativo di risultati. Gli ospiti invece, per dare continuità alla vittoria interna per 4-2 contro il Poggiorsini. L’arbitro designato per il match è Alessandro Boccuzzi di Bari.

Foto: Ufficio stampa Futbol Cinco