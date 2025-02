Derby d’alta quota per la Diaz, Cinco in casa, Nettuno a Lucera

Nuovo turno di campionato per Diaz, Futbol Cinco e Nettuno che scenderanno in campo sabato 8 febbraio tutte alle ore 16.00.

I biancorossi di Di Chiano vanno a caccia dell’undicesimo successo nella regular season di Serie B in modo tale da consolidare la prima posizione in graduatoria e magari sperare in qualche passo falso delle inseguitrici per aumentare il vantaggio. L’avversario di turno è l’Alta Futsal con la gara, valevole per la quindicesima giornata, che si disputerà al “Pala Piccinni” di Altamura. Non sarà una partita semplice visto che la squadra altamurana occupa la quarta posizione in graduatoria con 20 punti frutto di 6 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte. Le due compagini hanno tredici punti di differenza ma detengorno rispettivamente la terza e la prima miglior difesa. Difatti, l’Alta Futsal ha subito 38 reti mentre la Diaz 20. All’andata i biscegliesi si imposero per 5-3 grazie alla tripletta di Dell’Olio e doppietta di De Cillis. La contesa sarà diretta da Giacomo Di Gangi di Albenga coadiuvato da Walter Brentegani di Chiavari. Crono: Antonio Valentini di Bari.

Turno casalingo per il Futbol Cinco che al “Pala Cosmai” ospita il Cassano Murge in occasione del diciannovesimo incontro del massimo torneo regionale. I nerazzurri vogliono proseguire l’imbattibilità casalinga e riscattare il ko di sette giorni fa contro la Futsal Andria per continuare a sperare nella salvezza. La squadra ospite invece è reduce dalla sconfitta interna con il Ruvo e mette nel mirino l’ottavo acuto in campionato per avvicinarsi alla zona playoff attualmente distante cinque lunghezze. La squadra ospite detiene il peggior attacco con 49 reti ma la seconda miglior difesa con 51 gol al passivo mentre Il Cinco ha il reparto arretrato più perforato con 107 gol subiti. Non saranno dell’incontro DAmbrosio per il Cassano e L’Erario per il Cinco. Dirigerà Ernesto Daniele Casula di Taranto affiancato da Pierfrancesco Quaranta sempre di Taranto. Cronometrista Marco Santese di Taranto.

Chiude il programma il Nettuno di scena a Lucera contro il Futsal Lucera per disputare la sedicesima giornata del campionato serie C2, girone A. I biancazzurri, rinvigoriti dal successo contro la capolista Monte Sant’Angelo, sono largamente favoriti nella gara contro la squadra foggiana considerando il divario in classifica. I biscegliesi hanno ottenuto sino 18 punti contro i 6 del Lucera. La gara sarà arbitrata da Antonio Pedarra di Foggia.

Foto: Felice Nichilo