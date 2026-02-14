Derby cruciale per Star Volley sul campo di Castellana Grotte

Scontro diretto di capitale importanza per la Star Volley che, nel match valevole per la quindicesima giornata del campionato di Serie B1, è ospite del Castellana Grotte per un derby decisivo in ottica terzo posto con fischio d’inizio previsto per domani alle ore 17.

35 punti per le padrone di casa, 31 per le nerofucsia. Basterebbe solo questo dato per comprendere l’importanza della partita, che mette di fronte due delle più quotate formazioni del torneo, protagoniste di un ottimo girone di andata. Bisceglie ha dimostrato grande carattere sopperendo alle difficoltà che si sono manifestate nel corso della prima parte di stagione, su tutte l’infortunio di Bausero, mentre Castellana, dopo due sconfitte nelle prime quattro giornate contro Modica e Vibo Valentia, non si è più fermata vincendo tutte le gare successive confermando le proprie indubbie qualità. La forza delle baresi si è palesata anche in occasione del match disputatosi lo scorso 18 ottobre e che le vide imporsi per 1-3 nei confronti di una Star Volley in emergenza, ma capace di lottare per larghi tratti del match. Le padrone di casa hanno anche modificato il roster sostituendo la schiacciatrice Cabassa, passata al Modica con la pari ruolo Sordo. Si prospetta dunque una sfida molto interessante e combattuta che può rivelarsi decisivi per il prosieguo del torneo.

Il derby tra Castellana Grotte e Star Volley sarà diretto dalla coppia arbitrale lombarda composta da Andrea Natalini e Riccardo Pavanello. (FOTO: CRISTINA PELLEGRINI)