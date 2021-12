Derby con il Torremaggiore per la Diaz, tempo di Coppa per il Cinco, Nettuno a Mola

Ultimo appuntamento dell’anno solare per le portacolori biscegliesi Diaz, Cinco e Nettuno che scenderanno in campo sabato 18 e domenica 19 dicembre.

Proseguire la striscia positiva di risultati. E’ questo l’obiettivo dei biancorossi di Danisi i quali ospiteranno al “Paladolmen” il Torremaggiore nell’undicesimo turno del campionato cadetto, girone G. Una gara aperta ad ogni risultato con entrambe le contendenti che vorranno conquistare l’intera posta in palio. La Diaz infatti, per avvicinarsi ai playoff mentre, la squadra ospite, per consolidare la terza posizione in graduatoria. Le due squadre sono divise da otto punti (19 il Torremaggiore contro gli 11 della Diaz). La compagine foggiana detiene il terzo miglior attacco con 42 reti di cui 11 portano la firma di Caropi, i biscegliesi invece, il secondo reparto meno perforato con 23 gol al passivo. Fischio d’inizio alle ore 16.00.

Alla stessa ora, ad Adelfia, toccherà al Nettuno ospite del Just Mola nel match valevole per l’undicesima giornata d’andata del torneo di C2 girone A. Biancazzurri che mettono nel mirino il secondo risultato utile consecutivo dopo il pareggio interno maturato contro il Grimal Team. Padroni di casa invece, puntano a voltare pagina in quanto provengono da tre sconfitte consecutive. Il pericolo numero 1 si chiama Bruno Mazzilli al terzo posto nella classifica marcatori con 14 marcature siglate. Pietro Mastrodonato di Molfetta è l’arbitro designato per il match.

Chiude il programma il match tra Futbol Cinco e Futsal Monte Sant’Angelo valevole per il primo turno della Coppa Italia riservata alle compagini militanti nel massimo torneo regionale. La gara si giocherà eccezionalmente domenica 19 dicembre al “Paladolmen” con fischio d’inizio alle ore 11.30. Si affrontano la settima contro la decima classificata al termine del girone d’andata. La vincente affronterà il 4 gennaio la seconda forza del torneo, il New Taranto calcio a 5.