Definito il cammino del Futbol Cinco Bisceglie nel campionato di Serie C1

Il Futbol Cinco Bisceglie ha conosciuto il cammino che la vedrà protagonista nel campionato di Serie C1 pugliese di calcio a 5 con la definizione del calendario per la stagione 2025/2026.

L’esordio è previsto al PalaCosmai il 20 settembre contro il Real Molfetta. Sette giorni dopo la prima trasferta al PalaDisfida Mario Borgia di Barletta per vedersela con l’Eraclio C5. La quarta giornata (7 ottobre-27 gennaio 2026) sarà l’unico infrasettimanale della stagione regolare. Girone d’andata che terminerà il 6 dicembre, mentre l’ultima di campionato è prevista per il 28 marzo 2026 in casa contro il FutSalento.

Definito anche il calendario della Coppa Italia – Fase Regionale: primo turno previsto per il 13 dicembre, secondo turno il 20 dicembre. Final Four prevista nel mese di gennaio 2026.

CLICCA QUI per vedere il calendario completo