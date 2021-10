Serie B: debutto stagionale a Sammichele per la Diaz, in C1 Futbol Cinco ospita il Polignano

Il secondo sabato del mese di ottobre coincide con il debutto stagionale per la Diaz e un ostico incontro per il Futbol Cinco. I biancorossi di mister Danisi saranno di scena a Sammichele per affrontare la compagine locale nel turno inaugurale del campionato di serie B girone G. I nerazzurri invece, se la vedranno al “Paladolmen” contro il Volare Polignano.

Alle ore 16.00 di sabato 9 ottobre, si alzerà il sipario sulla stagione 2021-2022 della Diaz. Il sodalizio presieduto da Cortellino ha cambiato tantissimo in estate sia per quanto riguarda la panchina sia il roster che annovera calcettisti del calibro di Caggianelli, Pedone, il “mastino” Antonio Di Benedetto, Angelo Cassanelli, Walter Di Vincenzo con l’intento di migliorare quanto di buono fatto nella scorsa annata. Di fronte un Sammichele che ha come obiettivo la permanenza in categoria guidata dall’esperto Saverio Mascolo. La compagine barese annovera due biscegliesi entrambi con trascorsi nella Diaz. Si tratta dell’estremo difensore Marco Sinigaglia e del vice allenatore Maurizio Di Pinto. Nell’ultimo precedente, i biscegliesi si imposero per 1-0 grazie al sigillo di Angelo Cassanelli. La gara sarà diretta da Gaetano Fabio Grande di Rossano il quale sarà coadiuvato da Tommaso Traetta di Molfetta. Cronometrista Sergio De Gennaro sempre di Molfetta.

Alle ore 18.30, al “Paladolmen”, scenderà in campo il Futbol Cinco che ospiterà il Volare Polignano nel posticipo del terzo turno del campionato serie C1. I nerazzurri di Tritto puntano al riscatto dopo il ko in rimonta contro il Futsal Monte Sant’Angelo. Una gara che si prospetta rognoso visto che troveranno un Polignano reduce dalla vittoria per 5-1 nell’ultima giornata e punta al secondo successo consecutivo per rimanere nelle zone altissime della graduatoria. Si affronteranno il terzo ed il quarto miglior attacco del girone. I biscegliesi infatti, sono andati a segno 13 volte contro le 11 della compagine barese. Di contro però, il Futbol Cinco è la squadra piu’ perforata del girone con 14 gol subito mentre, il Volare Polignano 7. Giuseppe Squicciarini sarà l’arbitro dell’incontro e sarà affiancato da Davide Pellegrino di Lecce.

Foto: Pagina facebook Diaz