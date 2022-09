Debutto in campionato per la Diaz, Futbol Cinco cerca conferme

Il primo sabato del mese di ottobre coincide con l’esordio nella regular season per la Diaz e con una trasferta in terra brindisina per il Futbol Cinco.

Alle ore 16.00, al “Paladolmen”, i biancorossi di Capurso scenderanno in campo per affrontare il Futsal Bitonto nel primo incontro del campionato cadetto girone G. L’intento della Diaz è quello di migliorare quanto fatto nella scorsa stagione ed infatti, faranno parte della compagine biscegliese, gente del calibro di Lopopolo, Allyson e Alemao affiancati dai confermati Pedone, Divincenzo e Di Benedetto. Di fronte un Futsal Bitonto guidato da mister Di Bari che vorrà ben figurare nell’attuale stagione agonistica e smaltire la delusione dell’eliminazione in Coppa Divisione avvenuta per opera del Dream Team Palo. Filippo Cagno sarà il direttore di gara e sarà coadiuvato da Umberto Mancaniello di Nola. Crono Sergioantonio Di Gregorio di Molfetta.

Alla stessa ora, ma al “Pala De Franceschi” di Tuturano, toccherà al Futbol Cinco ospite del Football Latiano nel secondo incontro del campionato serie C1. I nerazzurri puntano al bis dopo il rotondo successo sul Byre Ruvo. Al contempo i brindisini vogliono regalare un’altra gioia ai propri sostenitori dopo aver superato per 4-1 il Futsal Terlizzi. Dirigeranno l’incontro Antonio Ciniero di Brindisi e Gianmarco Spedicato di Lecce.

Foto: Felice Nichilo