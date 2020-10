Debutto casalingo per la Diaz, Futbol Cinco e Nettuno in trasferta

Due gare esterne ed una partita tra le mura amiche. Questo è il menù delle biscegliesi Diaz, Futbol Cinco e Nettuno che scenderanno in campo tra venerdì 16 e sabato 17 ottobre.

Anticipo al venerdì per il Nettuno Bisceglie di scena, questa sera, al “Pala Disfida Mario Borgia” di Barletta ospite dell’Eraclio. I biancazzurri mirano a disputare un campionato di buon livello puntando su una rosa quasi completamente confermata a cui si aggiungono gli innesti di Mugeo, Paglione e Gentile. Fischio d’inizio alle ore 21.00. Arbitro dell’incontro sarà Kevin Miolli di Bari.

Debutto stagionale per la Diaz che sabato, 17 ottobre alle ore 16.00, al “Paladolmen” ospiterà l’Itria Football Club nel turno inaugurale del campionato cadetto, girone G. Una gara che si prospetta aperta ad ogni pronostico considerando la qualità delle rose che i tecnici Bruno e Di Chiano hanno a disposizione. Da una parte invece ci sono calcettisti del calibro di Elia, Cassanelli e Russo, dall’altra invece Ricci, Punzi, Fanelli, Araujo. La gara sarà diretta da Tommaso Vallecaro di Salerno il quale sarà coadiuvato da Domenico Califano di Nocera Inferiore e Tommaso Traetta di Molfetta. Match visibile in diretta streaming sulla pagina Facebook: Diaz Bisceglie.

Seconda trasferta in quattro giorni per il Futbol Cinco che, rinvigorita dalla vittoria esterna contro l’Alta Futsal, punta a proseguire la striscia di imbattibilità. I nerazzurri saranno di scena allo “Sbiroli” di Putignano ospiti della New Team, reduce dal pareggio esterno contro la Volare Polignano per 1-1. Il direttore di gara designato per il match è Giacomo Di Cataldo di Barletta affiancato da Paolo Giovanni Laghetti di Taranto.

Foto: Felice Nichilo