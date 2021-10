Debutto casalingo per Diaz e Nettuno, derby della Bat per il Cinco

Riscattare le sconfitte ottenute nel turno precedente. E’ questo l’obiettivo delle portacolori biscegliesi Diaz, Futbol Cinco e Nettuno che scenderanno in campo sabato 16 ottobre alle ore 16.00 per affrontare rispettivamente Chaminade, Futsal Andria e Cus Foggia.

I biancorossi di Danisi, dopo il ko maturato sul campo nel derby contro il Sammichele (i biscegliesi hanno inoltrato preannuncio di reclamo), puntano a voltare pagina e conquistare i primi punti stagionali per debuttare nel migliore dei modi al “Paladolmen”. Di fronte uno Chaminade reduce dal pareggio casalingo per 3-3 contro il Senise. Nell’ultimo precedente tra le due squadre, i biancorossi si imposero per 7-2,Daniele Romano di Salerno sarà il direttore di gara e sarà coadiuvato da Tommaso Vallecaro sempre di Salerno. Crono Nicola Ostuni di Bari. Diretta streaming sulla pagina Facebook Diaz Bisceglie dalle ore 15.55 grazie alle telecamere di Puglia5.

Dopo i due ko consecutivi contro Futsal Monte S.Angelo e Volare Polignano, il Futbol Cinco mira ad invertire la rotta nel derby della sesta provincia di scena al Palasport di Andria contro la Futsal Andria. Una gara che si prospetta molto aperta in quanto, se da una parte c’è la voglia dei biscegliesi di tornare a far punti, dall’altra invece, la squadra andriese mette nel mirino il secondo successo consecutivo dopo la vittoria per 6-0 ai danni del Barletta calcio a 5. Molti i biscegliesi presenti nella squadra federiciana. Si tratta di Acquaviva, Palermo, Russo,Tortora, Ferrucci (squalificato) Losito nonchè il pivot L’Erario. Il Futbol Cinco è andato a segno 14 volte mentre, la squadra andriese in 10 occasioni. Tuttavia, la compagine allenata da Russo detiene la terza miglior difesa con 8 gol subito dietro Volare Polignano e Noci. Dirigerà l’incontro Andrea Avezzano di Foggia e sarà affiancato da Paolo Giovanni Laghetti di Taranto.

Debutto casalingo anche per il Nettuno che, al “Centro Sportivo Aurora” ospiterà il Cus Foggia. L’intento dei biancazzurri è quello di dimenticare il pesante ko maturato all’esordio contro il Ruvo. La squadra foggiana invece, è reduce dall’affermazione per 2-0 sul Poggiorsini. La partita sarà diretta da Pierpaolo Massarelli di Molfetta.

Foto: Pagina Facebook Futbol Cinco