Debutto casalingo per i Lions Bisceglie contro la Pallacanestro Ruvo

Debutto casalingo per i Lions Bisceglie, contro la Pallacanestro Ruvo, al Paladolmen, oggi, domenica 1 Ottobre nella prima giornata del campionato di Serie B.

I Lions si presentano ai nastri di partenza con il roster più giovane del campionato, a seguito di una rivoluzione tra staff e giocatori che ha risparmiato i soli Dip e Chiti. La squadra è stata data in mano a coach Fabbri, un cavallo di ritorno, dopo gli ottimi risultati ottenuti in quel di Bisceglie nel 2012-13, con un settimo posto finale e accesso alla griglia playoff. Il roster si compone di cestiti di peso sotto canestro, come Cepic, Ragusa e Tourè; Saladini e Chessari si divideranno i minuti in cabina di regia e sugli esterni Maralossou e Turin. A completare il roster i giovanissimi: Santoro, Guadagno, Lanotte e D’Orsi.

Gli avversari presentano tre ex di turno: Diomede, Contento e Leccio; e si presentano ai nastri di partenza, con l’organico nelle mani de confermato coach Campanella, come una delle favorite al salto di categoria. Ruvo è già stata un’avversaria dei Lions durante la supercoppa in prestagione; e i primi ne sono usciti vincitori per 80-76 arrendendosi solo in finale alla Pielle Livorno. Le gare prestagionali hanno dato fiducia all’ambiente, con un debutto casalingo per i Lions Bisceglie che si spera possa essere allineato alle aspettative.

A dirigere l’incontro Umberto Giambuzzi di Ortona e Andrea Marianetti di San Giovanni Teatino (Chieti). Il tavolo degli ufficiali sarà composto da Isabella Giordano di Bari (segnapunti), Antonio Rosucci di Bari (cronometrista) e Ciro De Angelis di Lecce (addetto ai 24”). Palla a due alle 18 e entusiasmo quindi per le piazza.