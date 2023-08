Davide Amato nuovo innesto nel roster della Diaz

Si chiama Davide Amato il volto nuovo che la Diaz ha portato nel proprio roster in vista del prossimo campionato di Serie B.

Ala/pivot biscegliese, Amato vanta un passato con le maglie Salinis, Barletta e Futbol Cinco Bisceglie. Buona tecnica, cattiveria agonistica e voglia di emergere sono le doti che presentano il nuovo innesto nella rosa guidata dal tecnico Giuseppe Di Chiano. “Per me è stata una sorpresa e nello stesso tempo un onore ricevere la proposta da una società come la Diaz. E’ l’occasione che cercavo – conclude Amato – per dimostrare il mio valore e per di più posso farlo nella società della mia città”.