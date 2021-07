Danza Sportiva, il biscegliese Samuel Venosi è campione d’Italia

Prestigiosissimo titolo per il biscegliese Samuel Venosi che si è aggiudicato i campionati italiani FIDS per la categoria 10-11 anni, classe B3 disputati a Rimini sabato 10 luglio.

Venosi, in coppia con Rossella Visconti, guidati dai maestri Porzia De Nicolò e Piero Sorice anche loro campioni d’Italia e finalisti, titolari della scuola di ballo Revolution Dance di Ruvo di Puglia, si sono classificati al primo posto in classifica. Una gara che non ha visto la partecipazione di pubblico causa Covid-19. L’altra coppia della scuola di ballo ruvese Niccolò Minafra e Vanessa Bisceglia hanno concluso al quarto posto.