Daniele Massaro ospite d’eccezione per il ventennale del Milan Club Follia di Bisceglie

Il Milan Club Follia di Bisceglie celebra il suo ventennale con un ospite d’eccezione: venerdì 12 dicembre alle ore 21.00 la leggenda rossonera Daniele Massaro sarà infatti alle Vecchie Segherie Mastrototaro per celebrare il club.

Settanta reti in 306 gare ufficiali e nove stagioni al Milan, con la maglia della sua squadra del cuore, Massaro ha vinto 4 scudetti, 2 Coppe dei Campioni, 1 Coppa Intercontinentale, 3 Supercoppe Europee e 3 Supercoppe Italiane; sua, inoltre, la doppietta nelle celebre finale di Coppa dei Campioni ad Atene, vinta 4-0 sul Barcellona di Cruyff, in quella che è stata definita la partita del secolo per il club rossonero.

Protagonista anche in Nazionale (ha fatto parte della spedizione azzurra vincitrice dei Mondiali in Spagna del 1982 ed è stato Vicecampione del Mondo ad USA ’94), dal 2017 Massaro ricopre il ruolo di Brand Ambassador del Milan, rappresentando il club in eventi ed iniziative promozionali in Italia e nel Mondo e diventando un costante e solido punto di riferimento per tutti i tifosi milanisti.

Tifosi che dunque avranno la possibilità di incontrare a Bisceglie un’autentica icona del milanismo, in un evento che il presidente del Milan Club, Enzo Cassanelli, di Bisceglie definisce “storico”.

“Siamo davvero onorati di poter ospitare Daniele Massaro a Bisceglie e festeggiare con lui il ventennale del nostro club – spiega Cassanelli (nella foto con Massaro a San Siro) -. È un regalo che abbiamo voluto fare ai nostri soci ed a quanti ci seguono con passione e calore nelle nostre trasferte in tutta Italia. Il nostro sodalizio è ormai una realtà consolidata del territorio, vanta centinaia di iscritti e tantissimi sostenitori occasionali, che profondono sacrifici familiari, economici e lavorativi per coltivare una passione. Il Club non è solo un’occasione per tifare Milan, ma un’esperienza di aggregazione e socialità con tante iniziative ancora in cantiere”.

Per partecipare all’evento di venerdì 12 dicembre alle Vecchie Segherie Mastrototaro di Bisceglie è necessario prenotarsi contattando i seguenti recapiti: 349457933 (Michele) o 3489242007 (Donato)