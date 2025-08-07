D’Ambrosio torna a vestire la maglia di Star Volley

La biscegliese Irene D’Ambrosio torna a vestire la maglia della Star Volley. La 28enne centrale, protagonista di uno biennio che ha portato alla vittoria del campionato di Serie B2, avrà modo di misurarsi in B1.

«È una grande emozione poter tornare a giocare per la squadra della mia città. Sono nata qui e per me è un onore – dichiata – rappresentarla indossando la maglia della Star Volley. Questa società per me è casa, il posto nel quale ho vissuto tanti momenti felici e raggiunto grandi traguardi. Tornare significa restituire qualcosa a chi mi ha sempre sostenuto e creduto in me. Sono pronta a dare il massimo, crescere ancora e lottare insieme alla squadra per nuovi obiettivi. Non vedo l’ora di sentire il calore del nostro pubblico – conclude – e di vivere una stagione che sarà sicuramente indimenticabile». (Foto: Cristina Pellegrini)