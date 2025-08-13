D’Addiego giovane novità nell’organico della Star Volley Bisceglie

Giovane novità nell’organico della Star Volley Bisceglie. Rebecca D’Addiego, libero classe 2005, sarà in forza al collettivo nerofucsia per la stagione 2025-2026.

Cresciuta nel vivaio dell’Europa Bari, si è distinta subito entrando nei roster di formazioni del capoluogo di Serie D e ancora di Serie C. Notevoli le prestazioni offerte con la maglia dell’Amatori Volley Bari nelle ultime due annate.

«Sono felice e onorata di iniziare questa nuova avventura in un ambiente professionale e ambizioso» ha affermato Rebecca D’Addiego. «Arrivo a Bisceglie con tanta energia, entusiasmo, la voglia di dare il massimo e imparare ogni giorno. Non vedo l’ora di conoscere le mie nuove compagne, lo staff e vivere insieme una stagione ricca di sfide, crescita ed emozioni».