Crocevia fondamentale per il Bisceglie Calcio, al “Ventura” arriva il Nardò

Nuovo turno infrasettimanale per il Bisceglie Calcio che, oggi pomeriggio alle ore 15, ospita al “Ventura” il Nardò in un crocevia fondamentale per il prosieguo del campionato.

Un vero e proprio spareggio in zona salvezza attende, infatti, i nerazzurri vista la distanza esigua che separa in graduatoria le due squadre con i neretini avanti di una lunghezza, a quota 22 punti, ma con due partite in meno rispetto ai biscegliesi. Inutile rimarcare l’importanza della sfida per gli uomini di mister Cazzarò, praticamente obbligati a conquistare quei tre punti che mancano dallo scorso 31 ottobre per sbloccarsi mentalmente e tornare a respirare in classifica. Nonostante il peso specifico del confronto i due tecnici devono fare i conti con diverse assenze; il Bisceglie deve rinunciare agli esperti Marino, il quale sconta l’ultimo turno di squalifica, e Cozza, appiedato per due turni dal giudice sportivo a seguito dell’espulsione comminatagli negli ultimi secondi del match con la Casertana. Inoltre, difficilmente sarà della partita l’attaccante Urquijo ancora alle prese con alcuni problemi fisici. Sul fronte opposto il Nardò, reduce dalla bruciante sconfitta per 3-2 maturata nei minuti finali del derby con il Gravina, dovrà far fronte alle defezioni di due pedine molto importanti come capitan De Giorgi ed il centrocampista Cancelli, entrambi espulsi nel match di domenica. L’incontro disputato all’andata, lo scorso 10 ottobre, riservò un epilogo beffardo per i biscegliesi raggiunti in pieno recupero dagli avversari solo in virtù di una sfortunata autorete di Lorusso.

L’arbitro designato per la delicatissima sfida è Stefano Moretti di Como, coadiuvato dagli assistenti Francesco Rinaldi di Policoro e Vito Marchese di Matera. (FOTO: EMMANUELE MASTRODONATO)