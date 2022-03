Cresce il progetto Padel Sporting Club Bisceglie, inaugurato un nuovo campo / FOTO

PUBBLIREDAZIONALE – È senza ombra di dubbio la disciplina in maggiore espansione degli ultimi anni con un incremento di strutture, campi ed appassionati che ha pochi eguali. Stiamo parlando del Padel, nato in maniera casuale a fine anni ’70 e che ora spopola anche a Bisceglie grazie alla presenza del Padel Sporting Club Bisceglie con i suoi fondatori che hanno il merito di aver portato per primi questo sport in città.

Il progetto è nato nel luglio del 2019 con la realizzazione del primo campo da Padel all’interno dello Sporting Club di Bisceglie (Strada del Carro). Una passione che ha “contagiato” biscegliesi e non che hanno preso d’assalto la struttura per divertirsi e tenersi in forma. A marzo 2021 inevitabile la nascita del secondo campo, ed ora ecco sorgere il campo numero 3 del Padel Sporting Club Bisceglie che continua la sua ascesa, “Abbiamo creduto in questo progetto alcuni anni fa – esordisce Fabio Cascavilla istruttore di Padel dal 2017 – grazie ai soci fondatori: Dino Di Reda e i fratelli Fabio e Carlo Salerno, quando la disciplina nel nostro territorio non aveva ancora fatto presa. Il Padel è uno sport accessibile, non ha età. Il tempo trascorso sul campo – prosegue Cascavilla – è un modo per tenersi in forma ed al tempo stesso socializzare divertendosi all’aria aperta cimentandosi in partite belle e divertenti. Con la realizzazione di un terzo campo intendiamo andare sempre più incontro alle esigenze dei nostri amici appassionati, avere più alternative”.

Il Padel Sporting Club Bisceglie offre inoltre la possibilità di seguire corsi con personale qualificato. Gli appassionati, invece, attraverso l’App PLAYTOMIC per prenotare al PADEL SPORTING CLUB BISCEGLIE potranno scegliere orario ed organizzare una partita trovando gli avversari sulla stessa App, “Abbiamo cercato in tutti i modi di venire incontro alla esigenze dei nostri amici che frequentano i campi – evidenzia Fabio Cascavilla – organizzando lezioni di Padel individuali e di gruppo. Ci sono anche corsi per i più piccoli (dai 6 anni). In queste settimane poi abbiamo cominciato a gareggiare con la nostra squadra alla Coppa Italia FITPRA con tre giornate disputate, ma la grande novità è rappresentata dall’arrivo a Bisceglie dell’Italia Padel Cup, la più grande manifestazione di Padel amatoriale presente nel nostro Paese”.

L’Italia Padel Cup, aperta a donne e uomini, si divide in due categorie: Senatori (giocatori esperti) e Tribuni (giocatori principianti). A tutti i partecipanti verrà donata in omaggio la maglia celebrativa, un tubo di palle e 2 grip. Finali nazionali previste dall’8 al 10 luglio a Roma, i vincitori voleranno a Madrid per il Master Finale che si terrà dal 23 al 25 settembre in concomitanza con il Master World Padel Tour. Per info chiamare il: 3283880051 (Fabio).

Il Padel Sporting Club Bisceglie è andato oltre il campo, “Abbiamo inoltre realizzato Kontravydro, un marchio di abbigliamento studiato per soddisfare i gusti e le esigenze usando materiali di qualità e adatti per l’attività sportiva. Il Padel Sporting Club Bisceglie non si ferma mai – conclude Fabio Cascavilla – ed in futuro cercheremo di migliorare sempre per venire incontro ai nostri affezionati clienti”.

Il Padel Sporting Club Bisceglie si trova in Strada del Carro 98 a Bisceglie. Per info consulta la pagina Facebook ed Instagram, oppure chiama il 328 388 0051.