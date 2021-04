Covid superato, Sportilia Volley torna in campo

Dopo un’attesa durata oltre un mese torna finalmente in campo la Sportilia Volley Bisceglie che, superati i casi Covid che hanno afflitto la squadra nelle scorse settimane, riprende il proprio cammino con la sfida esterna sul parquet della Dinamo Molfetta in programma oggi pomeriggio alle ore 19 e valevole per la seconda giornata di ritorno del campionato di Serie C.

L’obiettivo del team del presidente Angelo Grammatica è quello di riannodare i fili e ricominciare a tessere la tela esattamente da dove si era interrotta. Lo scorso 6 marzo, nell’ultima gara disputata, Sportilia aveva infatti battuto per 3-1 la Star Volley nel derby ed aveva conquistato la vetta della classifica. Le biancazzurre rimangono tuttora l’unica formazione imbattuta nel torneo e già da oggi pomeriggio desiderano tornare alla vittoria per riavvicinarsi al primato. Un incontro ricco di incognite per le ragazze di coach Nuzzi, tutte regolarmente a disposizione del tecnico, le quali potrebbero pagare qualcosa dal punto di vista fisico visto il lungo stop. Le padrone di casa della Dinamo Molfetta, tuttavia, sono un avversario assolutamente alla portata delle biscegliesi come si è visto nella gara d’andata, disputatasi al PalaDolmen lo scorso 20 febbraio, che vide prevalere Sportilia con un eloquente 3-0. Non bisogna comunque commettere il grosso errore di sottovalutare l’impegno, nonostante la graduatoria collochi le molfettesi in penultima posizione con soli due punti in sette match, per non vanificare quanto fatto nel brillante avvio di stagione. (FOTO: UFFICIO STAMPA SPORTILIA VOLLEY BISCEGLIE)