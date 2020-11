Covid, rinviata a data da destinarsi anche Bisceglie-Casertana

Nuovamente rinviato il ritorno al calcio giocato per il Bisceglie che non disputerà il match di campionato contro la Casertana, previsto per domenica 15 novembre allo stadio “Gustavo Ventura”.

Come si legge nella nota ufficiale della Lega Pro in materia di emergenza Covid-19, “Preso atto dell’istanza documentale ritualmente presentata dalla società Bisceglie ai sensi del punto 2 delle considerato che, alla data odierna, “sono disponibili meno di 13 calciatori della rosa della prima squadra – tra i quali almeno un portiere – che siano risultati negativi al virus SARS-CoV-2”, la Lega dispone che la gara Bisceglie-Casertana in programma domenica 15 novembre 2020, Stadio “Gustavo Ventura”, Bisceglie, venga rinviata a data da destinarsi”.

Terza gara rinviata per i neroazzurro stellati di mister Bucaro, dopo Monopoli e Catania. Una situazione figlia dei tempi che stiamo vivendo con la pandemia che ha sconvolto anche il calendario della Serie C.