Coppa Puglia, Virtus Bisceglie si porta a casa il match d’andata contro Bari

Ieri, è andato in scena il match d’andata dei sedicesimi della Coppa Puglia, che ha visto Virtus Bisceglie primeggiare al Di Liddo alle spese di Ideale Bari.

La partita non si era messa bene per i giocatori biscegliesi, costretti a disputare una gara in salita dopo il gol dell’1-0 da parte degli ospiti. Al 46esimo minuto, Virtus Bisceglie segna il gol del momentaneo pareggio con Ciccio Musacco, che con un potente destro riesce a trafiggere il portiere avversario, su assist di Binetti. Dopo 18 minuti tra le fila dei biancazzurri viene espulso Montrone. Nonostante l’inferiorità numerica, i ragazzi di mister Piccarreta trovano il vantaggio con il sigillo di De Venuto sugli sviluppi di un calcio piazzato.

Il 2-1 in terra biscegliese dovrà essere difeso in occasione della sfida di ritorno, in programma mercoledì 7 dicembre.