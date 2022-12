Coppa Puglia, Virtus Bisceglie in campo per conquistare l’accesso agli ottavi di finale

Impegno infrasettimanale, sul rettangolo dell’Ideale Bari, per la Virtus Bisceglie di mister Piccarreta. In palio c’è l’accesso agli ottavi di finale di Coppa Puglia.

Oggi va in scena la gara di ritorno con i biancazzurri che nel match d’andata si sono imposti per 2-1 lo scorso 30 novembre al “Di Liddo”. Formazione inevitabilmente rimaneggiata a causa di indisponibilità per motivi professionali e squalifiche. Fischio d’inizio fissato per le ore 14:30, arbitrerà Nicholas Casamassima della sezione di Molfetta.