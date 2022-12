Coppa Puglia: Virtus Bisceglie, il cammino continua

Prosegue il cammino in Coppa Puglia per la Virtus Bisceglie che pareggia per 1-1 contro l’Ideale Bari nel match di ritorno del secondo turno disputatosi al “Lovero” di Palese e, forte del 2-1 conquistato nel match d’andata, stacca il pass per gli ottavi di finale della competizione regionale.

La Virtus parte bene e sfiora il vantaggio in tre circostanze. Al 15′ con Musacco, il quale si rende protagonista di un pallonetto che non ha centrato di poco il bersaglio grosso mentre, qualche minuto dopo, lo stesso giocatore, ha costretto agli straordinari l’estremo difensore della compagine barese su una punizione calciata dai 20 metri. Alla mezz’ora il tiro di Matera termina di poco fuori. Al tramonto della prima frazione l’Ideale ha colpito la traversa su un calcio piazzato.

Nella ripresa arrivano le reti. Al 72′ Musacco ha concretizzato l’assist di Pasculli siglando così la sua seconda rete stagionale. Dieci minuti più tardi, l’Ideale Bari ha pareggiato i conti con Cippone. La contesa ha continuato a regalare emozioni e, nel finale, Pasculli ha centrato la traversa direttamente da corner. La Virtus tornerà in campo per gli ottavi di Coppa Puglia l’11 e il 25 gennaio. Domenica 18 dicembre, invece, riprenderà il campionato con la sfida interna alla Top Player Minervino.

Foto: Cristina Pellegrini