Coppa Puglia: sconfitta di misura per la Virtus Bisceglie

Seconda sconfitta tra campionato e Coppa per la Virtus Bisceglie battuto in trasferta per 1-0 dal Real Sannicandro nella gara d’andata degli ottavi di finale della Coppa Puglia disputatasi nel pomeriggio di mercoledì 11 gennaio al “Comunale” di Sannicandro.

Decisiva per le sorti dell’incontro è stato il rigore siglato da Ferorelli al 75′. I biscegliesi hanno concluso l’incontro in inferiorità numerica a seguito dell’infortunio occorso a Pappagallo non sostituito perchè i cambi a disposizione erano terminati.

La partita di ritorno si disputerà tra due settimane precisamente mercoledì 25 gennaio al “Di Liddo” con i biancazzurri che proveranno a ribaltare la situazione e conquistare l’accesso ai quarti.

Foto: Cristina Pellegrini