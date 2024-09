Coppa Puglia Promozione: scocca l’ora del derby tra Don Uva e Virtus Bisceglie

Quattro giorni dopo il debutto in campionato, Don Uva e Virtus Bisceglie scenderanno in campo per disputare la stracittadina nel match d’andata del primo turno della Coppa Puglia di Promozione in programma oggi, 12 settembre, alle ore 15.30 al “Di Liddo”.

Entrambe le squadre arrivano con il morale alto dopo aver ottenuto i primi tre punti nella regular season e vogliono ben figurare nel torneo regionale.

Si tratta del primo incontro in assoluto tra le due compagini.

Virtus Bisceglie – Don Uva sarà diretta da Tommaso Elia Morelli di Barletta il quale sarà coadiuvato da Alessandro Laquintana e Michele Bonavita di Foggia.

Foto: Sergio Porcelli