Coppa Puglia, Don Uva e Virtus a caccia della qualificazione

Nuovo impegno per Don Uva e Virtus Bisceglie che, oggi 26 settembre alle ore 15.30, scenderanno in campo al “Di Liddo” per disputare il match di ritorno del primo turno della Coppa Puglia riservata alle compagini militanti nel campionato di Promozione.

I biancogialli sono reduci da due pareggi per 0-0 in campionato e puntano a ribaltare il risultato avverso (1-0) per continuare il cammino nella competizione regionale. I virtussini invece, vogliono voltare pagina dopo le due sconfitte per 3-0 maturate contro Santeramo e Soccer Trani.

Si riparte dall’1-0 a favore della Virtus maturato grazie al sigillo siglato da Bovio al 9′ del primo tempo.

Non sarà dell’incontro Mattia Pasculli appiedato per un turno dal Giudice Sportivo. La gara sarà diretta da Marco Carlucci di Molfetta il quale sarà coadivuato da Dario Gagliardi e Thomas Garofalo sempre di Molfetta.

Foto: Cristina Pellegrini