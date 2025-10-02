Sorridono a metà le biscegliesi impegnate tra ieri ed oggi nel ritorno del primo turno di Coppa Italia Promozione.
Sconfitta per il Don Uva che, dopo lo 0-6 dell’andata, ieri sera ha rimediato un 3-0 dalla Soccer Trani. Al Comunale, sotto una pioggia battente, dopo un primo tempo a reti bianche i padroni di casa sbloccano il risultato con Cantalice che poco dopo fa doppietta personale. Finale di gara che regala il tris per la compagine tranese con il diagonale di Manzari.
Sorride invece la Virtus Bisceglie che passa il turno dopo il doppio confronto con il Corato. Oggi al “Di Liddo” si ripartiva dal 2-2 maturato al “Coppi” e dopo un quarto d’ora i biscegliesi si portano in vantaggio grazie al penalty realizzato dall’estremo difensore Musacco. Nella ripresa arriva la rete neroverde al 60’ a firma Leonetti. Risultato che non cambia a Virtus Bisceglie che accede al secondo turno della competizione. (Credit foto: Davide Del Mastro)