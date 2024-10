Coppa Italia Promozione, pareggio ricco di gol per la Virtus Bisceglie

La partita di andata valevole per il secondo turno di Coppa Italia Promozione termina con un pirotecnico 3-3 pieno di emozioni tra Soccer Trani e Virtus Bisceglie allo stadio “Poli” di Molfetta, nel debutto di Paolo De Francesco sulla panchina biancazzurra.

La vittoria sfuma nel finale per la Virtus, che si fa recuperare in pieno recupero su calcio di rigore. I biancazzurri passano subito in vantaggio al minuto 9 con la rete di Dascoli in dribbling sul portiere avversario. Il Trani però ribalta il risultato nel giro di appena due minuti, prima con l’inserimento vincente del subentrato Precchiazzi al 33′ e poi con Dragonetti. Prima del duplice fischio, altre occasioni per Degiglio e Piombarolo in casa Soccer Trani. Nel secondo tempo parte forte la squadra di De Tommaso che pareggia i conti al minuto 52 con il tap-in di Amorese su imbucata di Di Franco. Il match continua a regalare spettacolo al 77′ con il nuovo vantaggio Virtus firmato da Genchi su punizione. La sfida sembra mettersi in discesa per i biancazzurri con l’espulsione diretta ai danni di Riondino che costringe i dragoni del Trani a restare in inferiorità numerica. Tuttavia al 93′ Terrone viene atterrato in area da Cavorsi e trasforma il penalty decisivo che vale il definitivo 3-3. Pur avendo svolto un solo allenamento diretto, Mister De Francesco può ritenersi pienamente soddisfatto per l’incoraggiante prestazione dei suoi ragazzi contro un avversario difficile da affrontare. Adesso la compagine biancazzurra si gioca la qualificazione al turno successivo nel match di ritorno in programma giovedì 24 ottobre al “Di Liddo”. Invece il prossimo impegno è fissato a domenica 13 alle ore 17 contro la Virtus Palese nella sesta giornata di campionato.