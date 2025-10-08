Coppa Italia Eccellenza: obiettivo passaggio del turno per Bisceglie e Unione Calcio

Obiettivo semifinali di coppa per Bisceglie e Unione Calcio, impegnate domani nelle gare d’andata del secondo turno di Coppa Italia Dilettanti Puglia.

I nerazzurri saranno di scena al “San Sabino“, a partire dalle 15:30, ospiti del Canosa; mentre gli azzurri giocheranno il primo atto del proprio doppio confronto a partire dalle 18:30 tra le mura amiche del “Gustavo Ventura”, sfidando la Virtus Mola.

Gli uomini di mister Di Meo arrivano in piena forma al confronto di coppa, dopo uno splendido inizio di stagione che li ha visti occupare le posizioni più alte della graduatoria. Il tempismo di questa trasferta di coppa però non è dei migliori, in quanto la gara di andata del secondo turno segue un match molto dispendioso sul piano fisico e mentale come quello di domenica scorsa contro il Brindisi, una rivale dei nerazzurri nella corsa alla testa del campionato. Affrontare un’altra delle formazioni più temibili del torneo, nonché una delle squadre facenti parte del treno di testa, come quella rossoblù non sarà facile per la formazione biscegliese; chiamata agli straordinari per poter guadagnare sul campo un risultato positivo in vista del match di ritorno del prossimo 30 ottobre.

Gli azzurri ospitano invece la Virtus Mola, ed entrambe le compagini stanno performando meglio in coppa che in campionato, in quanto entrambe si trovano a dover inseguire dopo un inizio di stagione non certo brillante. Gli uomini di mister Rumma però, dopo tre sconfitte consecutive, hanno ritrovato risultati e certezze, visto che nelle ultime uscite stagionali i biscegliesi hanno battuto il Bitonto nella gara di ritorno del primo turno di coppa e pareggiato contro Ugento e Atletico Acquaviva in campionato, mantenendo la porta inviolata in tutte e tre le partite. Adesso la formazione capitanata da Bufi deve costruire su questi buoni risultati e far valere il fattore campo nel match di domani per poter gestire così un buon vantaggio nel match di ritorno.

FOTO DI EMMANUELE MASTRODONATO