Coppa Italia di lotta femminile per due atlete biscegliesi

Coppa Italia di lotta femminile, sabato 11 novembre a Rovereto, provincia di Trento, protagoniste due atlete biscegliesi. Si tratta di Rossella Palomba e Valeria Simone, entrambe figlie d’arte e compagne del team Francesco Palomba.

La prima competerà nell’under 17, nei 69 kg, dove si presenta ai nastri di partenza come una delle favorite, visto anche il bronzo al campionato italiano; la seconda nei 62 kg over 17, entrambe accompagnate dai coach Tommaso Cilardi, Nicolangelo Samarelli e dott. Giuliano Palomba.

Coppa Italia di lotta femminile trasmessa in diretta streaming dalla Home Page del sito federale FIJLKAM, a partire dalle ore 10.