Al via la Coppa Italia di Eccellenza: in campo Bisceglie e Unione Calcio

Esordio in Coppa Italia Eccellenza per Bisceglie e Unione Calcio, impegnate tra oggi e domani nelle gare d’andata del primo turno; rispettivamente in trasferta contro la Nuova Spinazzola, giovedì alle 15:30 per i nerazzurri e tra le mura amiche del Ventura, oggi alle 18:30, contro il Bitonto per gli azzurri.

Il Bisceglie ha cominciato alla grande la propria stagione, con tre vittorie in altrettante uscite stagionali, e cerca il quarto successo in fila in casa di uno Spinazzola che, invece, ha avuto un avvio complicato, con due pareggi e una sconfitta, risultati che non possono essere considerati un bottino soddisfacente per i biancoblù, che dunque cercheranno un riscatto in coppa, soprattutto grazie al fattore campo.

L’Unione Calcio invece, autore di un buon avvio di stagione confortato dai quattro punti in due partite, (la prima giornata con il Taranto si recupera 18 settembre) cerca continuità anche in coppa contro il Bitonto; partito con quattro punti nelle prime tre giornate. Saani e compagni cercheranno di far valere il fattore campo, anche in vista di un ritorno in trasferta che sarà certamente ostico per gli uomini di mister Rumma se questi non dovessero mettersi in una posizione di vantaggio dopo la gara del Ventura.

FOTO DI LUIGI SERRA