Bisceglie Ko a Barletta nel primo round di Coppa Italia

Coppa Italia Eccellenza, sconfitta per 2-1 questa sera per il Bisceglie Calcio a domicilio del Barletta; che si aggiudica la gara d’andata in un match scoppiettante già nel primo tempo.

Il match del Puttilli, infatti, viene sbloccato già al 20’ da Montrone, sugli sviluppi di un corner per la squadra di casa, che supera Tarolli e vale l’1-0; ma il Bisceglie non ci sta e trova subito la rete dell’1-1, con Scimia, bravo a risolvere un’azione stile flipper in area di rigore.

La condizione di parità, però, dura poco; al 33’ Strambelli calcia rasoterra una punizione dal vertice destro dell’area di rigore, con il pallone che supera senza deviazioni una selva di gambe ed entra beffardamente in porta; inchiodando il risultato sul 2-1. Il Bisceglie prova più volte a pareggiare nel secondo tempo, ma senza trovare mai la via della rete; neanche nel forcing finale provato da mister Scaringella, costringendo così i nerazzurri a dover rimontare nel ritorno di Coppa Italia Eccellenza di giovedì 19 settembre. (credit Emmanuele Mastrodonato)

BARLETTA-BISCEGLIE 2-1

BARLETTA: (3-5-2): Staropoli, De Gol, Lavopa (33’ st Lattanzio), Lopez, Strambelli (31’ st Turitto), Bottalico (19’ st Mariani), Lobosco, Dibenedetto, Bernaola, Dragà, Montrone. A disp. Massari, Ciurlo, Dicuonzo, Rotondo, Leone, Belladonna. All. De Candia.

BISCEGLIE: (4-4-2): Tarolli, Cutrignelli, Mané, Aceto, Palazzo (39’ st Aitor), Stefanini, Mangialardi (16’ st Polichetti), Scimia (16’ st Maiorino), Carlucci (16’ st Perestrello), Quitadamo, Ferracci (27’ st Pesenti). A disp. Della Pina, Muciaccia, Palumbo, D’Ascoli. All. Scaringella.

ARBITRO: Morleo di Brindisi.

ASSISTENTI: Garofalo di Molfetta e De Gaetanis di Barletta.

RETI: pt 20’ Montrone, 26’ Scimia, 33’ Strambelli;

NOTE: Angoli 2-4 Recupero: pt 3’; st 4’.

Ammoniti: Carlucci, Cutrignelli , Mariani.

Espulso: 88’ Quitadamo.