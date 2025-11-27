Coppa Italia Eccellenza: Unione e Bisceglie si dividono la posta in palio nella semifinale d’andata

Termina in parità con il risultato finale di 1-1 il primo atto della semifinale di Coppa Italia Eccellenza Puglia tra Unione e Bisceglie. La stracittadina viene sbloccata dagli azzurri con la rete di Bufi nel primo tempo, a cui risponde nel finale Mbodji che ristabilisce l’equilibrio sfruttando la superiorità numerica.

Al 13′ punizione dalla distanza calciata da Lavopa che non sorprende l’estremo difensore azzurro Lullo, bravo nel respingere in corner con un intervento in tuffo. Al 23′ l’episodio che cambia il match dagli sviluppi di punizione con il colpo di testa parato prodigiosamente da Baietti prima di toccare il palo, ma sulla ribattuta capitan Bufi è lesto nel ribadire in rete con una zampata vincente che vale il vantaggio per l’ Unione. Timida reazione dei nerazzurri, che provano a sfruttare le palle alte e i centimetri del tandem offensivo Lopez-Amoroso senza però riuscire a violare la porta difesa da Lullo. Al 38′ progressione in solitaria di Cifarelli dal versante di destra, ma il suo tiro viene respinto all’ultimo dall’intervento decisivo del classe 2007 azzurro D’Elia. Alcuni istanti dopo iniziativa di Taccogna che mette la palla al centro, la deviazione avversaria favorisce Lopez che da pochi passi colpisce il palo e non trova la gioia del gol. Dopo una serie di chance pericolose create dal Bisceglie, al 44′ l’Unione sfiora il raddoppio con l’inserimento di Ramos, che raccoglie un passaggio filtrante attaccando la profondità, ma in uscita Baietti si rivela salvifico. La prima frazione va in archivio con il momentaneo vantaggio in favore del collettivo guidato da mister Rumma.

Nella ripresa doppio squillo degli azzurri in pochi minuti intorno all’ora di gioco prima con l’imbucata in profondità di Ramos a cercare Bonicelli ma il suo tiro rasoterra termina a lato, poi altra occasione sull’asse Ramos-Bonicelli, con quest’ultimo che calcia alto sopra la traversa. Al 70′ Castro riceve palla da Traore, carica il destro ma incontra la nuova risposta del solito Lullo. Al 78′ la progressione in velocità di Sene viene interrotta dal duro intervento in ritardo di Bocchino che gli costa l’espulsione diretta. All’85’ Lullo ancora superlativo sulla conclusione ravvicinata del neoacquisto nerazzurro Maffei, al suo esordio con la maglia del Bisceglie. Il forcing nel recupero premia gli uomini allenati da mister Di Meo con il pareggio agguantato al 95′ dal subentrato Mbodji e apparecchiato dall’assist di Taccogna, abile a smarcarsi e servire centralmente il classe 2007 nerazzurro che stavolta riesce a battere l’impenetrabile Lullo. L’1-1 finale rimanda il discorso qualificazione al match di ritorno, in programma giovedì 11 dicembre.

FOTO DI EMMANUELE MASTRODONATO