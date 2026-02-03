Coppa Italia Eccellenza: trasferta vietata ai tifosi del Taranto per la finale contro il Bisceglie

La Prefettura della BAT ha comunicato il divieto di vendita dei biglietti ai residenti nella provincia di Taranto, in vista della finale di ritorno della fase regionale di Coppa Italia Eccellenza in programma al “Ventura” giovedì 5 febbraio alle ore 18:00. Di seguito il comunicato stampa, mirato a garantire l’ordine pubblico e il regolare svolgimento della manifestazione sportiva.

Il Prefetto della Provincia di Barletta-Andria-Trani, Flavia Anania, in conformità alle valutazioni espresse dalle Forze di Polizia, ha disposto il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di Taranto in occasione dell’incontro calcistico tra A.S. Bisceglie e S.S. Taranto, valevole per la finale di Coppa Italia Eccellenza Puglia, in programma giovedì 5 febbraio alle ore 18:00 presso lo stadio comunale “G. Ventura” di Bisceglie.Il provvedimento è stato adottato al fine di prevenire possibili turbative dell’ordine e della sicurezza pubblica, scongiurare situazioni di rischio per l’incolumità dei cittadini e assicurare il regolare svolgimento della manifestazione sportiva in condizioni di massima sicurezza.

FOTO DI EMMANUELE MASTRODONATO