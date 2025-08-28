Definiti nel pomeriggio odierno dalla Lnd Puglia gli abbinamenti delle biscegliesi che prenderanno parte alla Coppa Italia di Eccellenza.
Nel primo turno (andata 11 settembre, ritorno 25 settembre) della competizione il Bisceglie è stato abbinato alla Nuova Spinazzola, mentre l’Unione Calcio Bisceglie al Bitonto.
Primo turno:
Foggia Incedit-Canosa
Unione Calcio-Bitonto
Nuova Spinazzola-Bisceglie
Virtus Mola-Polimnia
Atl. Acquaviva-S. Massafra
Taranto-Brindisi
Brilla Campi-Novoli
Galatina-A. Toma Maglie
Gallipoli-Ugento
Taurisano-Racale
Definito inoltre il recupero della prima giornata di Eccellenza tra Taranto e Unione Calcio che si giocherà giovedì 18 settembre alle 15.30 allo stadio Italia di Massafra. (Credit foto: Emmanuele Mastrodonato)