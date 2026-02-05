Coppa Italia Eccellenza Puglia: Bisceglie e Taranto si giocano la vittoria negli ultimi novanta minuti

Bisceglie all’assalto della Coppa Italia Eccellenza Puglia con l’obiettivo di rimontare la sconfitta rimediata all’andata sul campo del Taranto. Davanti ad un “Ventura” che va verso il primo sold out stagionale, i nerazzurri sono chiamati a rialzare la testa dopo l’ultimo stop in campionato.

Nella finale d’andata il Taranto ha superato il Bisceglie per 2-1 ma, a causa delle reti in trasferta che valgono doppio, a Lavopa e compagni basta vincere senza subire gol per trionfare ed accedere alla fase nazionale. Appena quattro giorni dopo lo snodo cruciale in campionato a Brindisi, gli stellati sono attesi da un’altra partita spartiacque. Per la prima volta il Bisceglie giocherà una finale di Coppa Italia Eccellenza Puglia davanti al proprio pubblico e si prospetta un “Ventura” gremito pronto a rivelarsi il vero dodicesimo uomo in campo. Mister Di Meo crede nel ribaltone, anche attraverso la spinta dei sostenitori nerazzurri. L’allenatore stellato avrà a disposizione tutti i giocatori, escluso Visani fuori per squalifica. Dall’altra parte il collettivo allenato da mister Danucci gode di un ottimo periodo di forma e può contare sul trascinatore Loiodice, che pare aver recuperato dagli acciacchi fisici. L’incontro sarà arbitrato da Ivo D’Ambrosia della sezione di Brindisi, coadiuvato da Domenico Nasca di Barletta e Giuseppe Garofalo di Bari mentre il quarto ufficiale sarà Claudio Cacciapaglia di Bari.

FOTO DI EMMANUELE MASTRODONATO