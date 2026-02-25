Coppa Italia Eccellenza: il Bisceglie si gioca tutto a Pomigliano

Dopo la pesante battuta d’arresto in campionato nell’ultima partita contro il Taranto, il Bisceglie è chiamato a rialzarsi nella decisiva gara di Coppa Italia Eccellenza sul campo del Pomigliano, in programma quest’oggi alle ore 14:30.

I nerazzurri sono costretti a voltare pagina subito per evitare un altro passo falso che interromperebbe l’ottimo percorso in Coppa. Nella trasferta in terra campana, la squadra allenata da mister Di Meo si gioca l’accesso ai quarti di finale della fase nazionale. Nel triangolare che le vede protagoniste, sia il Pomigliano che il Bisceglie hanno battuto l’Oppido Lucano. In virtù della miglior differenza reti dei pugliesi, basterebbe anche un pareggio per il passaggio del turno. I nerazzurri si presentano allo Stadio “Ugo Gobbato” con il ritorno in difesa di Visani, che ha scontato la squalifica di tre giornate a seguito dell’espulsione rimediata contro l’Unione Calcio. Invece i padroni di casa occupano l’ottava posizione nel girone A di Eccellenza Campana. La compagine guidata da mister Rea è giunta alla fase nazionale grazie al trionfo in finale regionale contro la Puteolana. Pertanto si preannuncia una sfida avvincente dall’altissima posta in palio. L’incontro sarà arbitrato da Matteo Dossetto, della Sezione di Pinerolo, assistito da Vincenzo Camporeale di Lodi e Domenico Paolo Moschella di Reggio Calabria, mentre il quarto ufficiale di gara sarà Antonio Elia di Ostia Lido.

FOTO DI EMMANUELE MASTRODONATO